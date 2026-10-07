Christopher Melenciano apunta a Lima 2027

Christopher Melenciano entrega a su madre, Marisol Reyes, las llaves del nuevo apartamento. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

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Romeo González Artiles

sDN. Christopher Melenciano tiene claro sus próximos objetivos. El atleta con discapacidad auditiva apunta a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 como su principal compromiso competitivo y visualiza también su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Para mí es importante la participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en Perú; esa es mi meta principal actualmente", dijo Melenciano a Diario Libre a través de un intérprete de lenguaje de señas.

Los Panamericanos serán del 23 de julio al 8 de agosto. Melenciano también competirá en el Mundial de Atletismo para Sordos (São Paulo, Brasil, agosto 26; septiembre 1).

A más largo plazo, Melenciano tiene la ilusión de integrar el relevo dominicano junto a Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Tanto los oyentes como los sordos somos seres humanos. No importa que yo no pueda escuchar; al igual que ellos, también puedo lograr muchas cosas con esfuerzo y con mucho trabajo", expresó.

Su carrera, marcada por la disciplina y el respaldo de su familia y entrenadores, recibió recientemente un impulso fuera de las pistas. El Ministerio de Vivienda le otorgó un apartamento nuevo de tres habitaciones, ubicado en la Urbanización San José, en Santo Domingo Norte en un acto en el que estuvieron presentes los ministros de la Vivienda, Jean Luis Rodríguez y el de Deportes, Kelvin Cruz.

Fue en su nueva vivienda donde compartió sus metas.

Una madre boxeadora

Marisol Reyes, madre de Melenciano, tuvo una carrera como boxeadora, una experiencia que llevó a su vida cotidiana y que le permitió inculcarle a su hijo el espíritu de lucha para alcanzar sus objetivos.

"Aposté a un campeón desde que lo tenía en la barriga", afirmó Reyes.

Pérez es su mentor

Melenciano comenzó a trabajar con el entrenador cubano Yassen Pérez hace alrededor de 13 años y, según cuenta el técnico, fue uno de sus primeros discípulos.

"Los (pasados) Juegos Centroamericanos fueron el despertar que muchos vieron, pero no todo lo que había logrado anteriormente. Ver su crecimiento me hace sentir súper orgulloso", expresó Pérez.

Destaca que la discapacidad auditiva nunca ha sido una limitante en su preparación. "Su condición no ha sido un obstáculo para nosotros en el entrenamiento. Yo no he ido a su campo; él ha venido al campo mío", dijo Pérez.

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Christopher Melenciano tiene claros sus próximos objetivos. El atleta dominicano con discapacidad auditiva apunta a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 como su principal compromiso competitivo y ya visualiza también su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Para mí es importante la participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en Perú, esa es mi meta principal actualmente", dijo Melenciano a Diario Libre.

Los Juegos Panamericanos de Lima se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año y representan el principal reto en el calendario del velocista dominicano, quien también tiene previsto competir en el Mundial de Atletismo para Sordos, que tendrá lugar en São Paulo, Brasil, del 26 de agosto al 1 de septiembre.

A más largo plazo, Melenciano tiene la ilusión de integrar el relevo dominicano junto a Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"De verdad, tanto los oyentes como los sordos somos seres humanos. No importa que yo no pueda escuchar; al igual que ellos, yo también puedo lograr muchas cosas con esfuerzo y con mucho trabajo", expresó.

Su carrera, marcada por la disciplina y el respaldo de su familia y entrenadores, recibió impulso fuera de las pistas, el Gobierno dominicano le otorgó un apartamento nuevo de tres habitaciones, ubicado en la Urbanización San José, en Santo Domingo Norte.

El inmueble, ubicado en la primera planta, fue entregado en un acto en el que estuvieron presentes el ministro de Edificaciones y Viviendas, Jean Luis Rodríguez, y el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

Para Melenciano, el nuevo hogar representa también una recompensa para su familia y un estímulo para continuar trabajando en busca de sus objetivos deportivos.

"Aposté a un campeón desde que lo tenía en la barriga", afirmó Marisol Reyes, madre del atleta, quien también fue boxeadora.

Reyes comparó el recorrido de su familia con la fortaleza que ha mostrado su hijo para superar las dificultades. "Nosotros hemos estado peleando en la vida, hemos recibido muchos golpes, pero nos hemos podido levantar", señaló.

Melenciano ha construido buena parte de su desarrollo deportivo junto al entrenador Yassen Pérez, quien comenzó a trabajar con él hace aproximadamente 13 años y ha acompañado su evolución desde que llegó al país.

El entrenador considera que los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representaron un punto de inflexión para que más personas conocieran el potencial del atleta. En esa cita, Melenciano formó parte del relevo mixto dominicano de 4 × 400 metros que conquistó la medalla de oro junto a Marileidy Paulino, Erick Sánchez y Anabel Medina.

"Los Juegos Centroamericanos fueron el despertar que muchos vieron, pero ver su crecimiento me hace sentir súper orgulloso", expresó Pérez.

El entrenador también destaca que la discapacidad auditiva nunca ha sido utilizada como una limitación dentro de su proceso de preparación.

"Su condición no ha sido un obstáculo para nosotros en el entrenamiento. Yo no he ido a su campo; él ha venido al campo mío", explicó.

Ahora, con un nuevo hogar y una agenda deportiva que incluye Lima 2027, el Mundial de Atletismo para Sordos y el sueño olímpico de Los Ángeles 2028, Melenciano encara una nueva etapa de su carrera con el mismo respaldo familiar y la disciplina que lo han acompañado durante más de una década.

"Todo llega a su tiempo, y se pueden lograr grandes cosas", resumió Pérez sobre el camino recorrido junto a su pupilo.

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Christopher Melenciano tiene claras sus metas competitivas para el próximo año y tiene la mira puesta en los Juegos Panamericanos de Lima que se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto del año próximo.

"Para mí es importante la participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en Perú, esa es mi meta principal actualmente", le dijo Melenciano a Diario Libre.

Melenciano recibió un apartamento de tres habitaciones, para su familia otorgado por el gobierno dominicano, representado por el ministro de Edificaciones y Viviendas, Jean Luis Rodríguez, y el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, en la Urbanización San José en Santo Domingo Norte.

El atleta dominicano recibió un apartamento de primera planta, de tres habitaciones totalmente nuevo en dicho residencial.

Otro compromiso que tiene Melenciano es participar en el Mundial de Atletismo para Sordos, que se celebrará en Sao Paulo, Brasil del 26 de agosto al 1ero de septiembre, y por supuesto poder compartir el relevo con Marileidy en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Melenciano tiene claro seguir luchando por el bienestar de su familia, con la ayuda de su entrenador Yassen Pérez.

Le da mucho crédito a sus entrenadores que le han ayudado a mantener la disciplina, y siempre estar enfocado, y saber que el puedo conseguir sus metas, sin importar las adversidades que se le presenten.

"De verdad, tanto a los oyentes como a los sordos, somos seres humanos, no importa que yo no pueda escuchar, al igual que ellos yo también puedo lograr muchas cosas con esfuerzo y con mucho trabajo", agregó Melenciano.

Melenciano, es un atleta con discapacidad auditiva, y ha construido su carrera con disciplina y el respaldo familiar.

Entre sus logros figuran medallas de oro y plata en los y en competencias mundiales de atletismo para sordos en 2024. En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, integró el equipo dominicano que conquistó el oro en el relevo mixto 4 × 400 metros, junto a Marileidy Paulino, Erick Sánchez y Anabel Medina.

"Aposté a un campeón desde que lo tenía en la barriga", Marisol Reyes, madre de Melenciano.

La señora Reyes fue atleta del boxeo, y esa condición en una disciplina de contacto la ayuda. "Nosotros hemos estado peleando en la vida, hemos recibido muchos golpes, pero nos hemos podido levantar."

"Los Juegos Centroamericanos fue el despertar que muchos vieron, pero para ver su crecimiento me hace sentir super orgulloso", expresó el entrenador Yassen Pérez, que empezó a trabajar con Melenciano hace alrededor de 13 años.

Para Pérez ver el progreso de Melenciano, que tiene su primer casa propia junto a su madre, lo considera de maravilloso.

Pérez hizo referencia de que su condición no ha sido un obstáculo para ellos en su entrenamiento, "no he ido a su campo, el ha venido al campo mío", agregó.

La base del éxito de Melenciano ha sido su disposición, y la manera en la que absorbido todas las enseñanzas de sus entrenadores, comandados por Pérez.

"Siempre he dicho que el atleta hace al entrenador, y este hace al atleta", "todos mis atletas a mi me han aportado algo para ser lo que soy hoy, y creo que he crecido como entrenador, he crecido como profesional, al lado de todos estos chicos."

Pérez valoró la gallardía de Christopher para enfrentarse a un mundo tan duro para los que pueden oír, sin el contar con ese sentido, lo considera como algo super valioso.

"El deporte es el camino para desarrollar la mente, para lo que queremos para el mañana, el deporte te da salud, te da momentos grandes, quizás no llegues a ser un gran atleta, pero te puede dar una dirección y un camino.

Pérez tiene trece años trabajando con Chrisopher, desde que llegó al país y ya se pueden ver los frutos de lo que ha logrado, "todo llega a su tiempo, y se pueden lograr grandes cosas."

Con toda esta información tengo que hacer un trabajo resaltando principalmente los próximos compromisos deportivos que tendrá Melenciano, hacer referencia a la entrega del apartamento, y colocar una cita de Christopher, una de Marisol y una de Yassen.