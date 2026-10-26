RD estrena al Caribe como sede de los IV Juegos Mundiales de Policía

Delegaciones presentes en el acto inaugural en los IV Juegos Mundiales de Policía. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana se convierte desde este lunes en el primer país del Caribe en acoger los Juegos Mundiales de Policía, una cita que reúne a más de 600 agentes de 32 naciones de América, Europa, Asia y África para competir en siete disciplinas deportivas e intercambiar experiencias sobre la preparación y el servicio policial.

La ceremonia, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, concentró a las delegaciones participantes y dio paso a los programas que se desarrollarán hasta el viernes 30 de octubre.

El evento suma al calendario dominicano otra competencia internacional, luego de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe este verano.

Organizados por la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP), los juegos incluyen pruebas de tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, judo, natación, baloncesto 3x3, voleibol de playa y golf, con escenarios distribuidos entre el Distrito Nacional, San Cristóbal y Cap Cana.

Deporte como transformación

Junto al mandatario estuvo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien destacó el papel del deporte en el proceso de transformación de la Policía Nacional, tanto para fortalecer la preparación de sus miembros como para estrechar la cooperación con cuerpos de seguridad de otros países.

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La funcionaria valoró, además, el intercambio que se produce cuando agentes de distintas realidades comparten experiencias fuera de sus entornos habituales de trabajo.

"La disciplina que se exige para el deporte es la misma que se requiere en el campo para trabajar y servir", afirmó Raful, al subrayar la importancia de mantener esa disposición para "honrar cada día el rol de ser policía".

Raful señaló que los juegos también constituyen una oportunidad para afianzar la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.

"Estos juegos son también un espacio de cooperación. Van a conocerse y nuestras instituciones van a seguir cooperando mejor cuando un caso altera nuestra seguridad atravesando una frontera u otra" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, manifestó que el encuentro trasciende la disputa por las medallas y busca promover la preparación física, la disciplina y el intercambio de experiencias entre agentes de distintas naciones.

Tres provincias como escenario

Las competencias no se limitarán al Distrito Nacional, sino que también tendrán como escenarios a San Cristóbal y Cap Cana donde se desarrollarán las distintas pruebas del programa hasta el viernes 30 de octubre, fecha prevista para la clausura.

Sede ganada en Dubái

La designación de República Dominicana como anfitriona de esta cuarta edición se obtuvo ante la USIP, organismo con sede en Dubái, donde la Policía Nacional presentó la candidatura dominicana con el respaldo del Poder Ejecutivo.

A partir de esa designación, la institución conformó un comité organizador responsable de la planificación logística y técnica del evento. Los trabajos incluyeron la coordinación del alojamiento de las delegaciones, la habilitación de los escenarios deportivos y la articulación con el Ministerio de Deportes y otras entidades vinculadas al movimiento olímpico nacional.

Los juegos forman parte de la agenda de eventos internacionales anunciada por el Gobierno para el período 2025-2026, que contempla encuentros deportivos, diplomáticos, científicos y de seguridad pública, entre ellos la Cumbre de las Américas y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.