Yolayni Rosado conquista oro histórico en Dakar 2026

Yolayni Solano, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la juventud que se celebran en Senegal. ( CEDIDA POR EL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANA )

El himno nacional dominicano ha vuelto a sonar en la máxima prueba del olimpismo, en la categoría juvenil, que por primera vez se disputa en África.

Llegó gracias a un desempeño perfecto de la luchadora Yolayni Rosado Valerio, quien se colgó la medalla de oro de los menos 65 kilos, estilo libre, en la modalidad playa.

Rosado, de 17 años, se impuso en la final por 3-1 a la española Graciela Eningo, madrileña originaria de Guinea Ecuatorial, dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tienen lugar en la ciudad de Dakar, en Senegal.

El combate, disputado sobre una superficie de arena al aire libre, fue detenido restando un minuto y 40 segundos.

El grupo de competidoras estuvo repartido en tres grupos de cuatro, con representantes de Croacia, Egipto, Francia, India, Kenia, España, Moldavia, Senegal, Ucrania y los Estados Unidos.

El camino de Rosado comenzó con triunfo sobre la india Antra Antra por 2-1 dentro de la llave A. Luego dio cuenta de la keniana Jemimah Wanjala por 4-2 y de la española Eningo por 3-2.

Ese 3-0 le dio boleto a la semifinal donde se impuso con solvencia a Anujin Erkhembaatar, de Mongolia, por 3-1. En la final se volvió a ver las caras con Eningo, quien luego de perder de la quisqueyana accedió a la final con tres triunfos, comenzando por la repesca.

El bronce fue para Erkhembaatar, que dispuso de la egipcia Malak Abdelgalil por 6-2.

Rosado se une al velocista Luguelin Santos (400 Singapur 2010) y al velerista Deury Corniel (Buenos Aires 2018) como los dominicanos con metal dorado en la historia del certamen, destinado a atletas no mayor de 18 años.

Dominicana compite en Dakar con 11 atletas en ocho disciplinas: natación, voleibol de playa, vela, boxeo, lucha, atletismo, judo y esgrima.

Mejía repite podio

La petromacorisana Yuelina Mejía conquistó dos medallas de bronce en el Mundial de Halterofilia que finalizó el domingo en Ningbo, China, como inicio de las eliminatorias de cara a los Juegos Olímpicos del 2028.

Mejía obtuvo presea de bronce en envión y total de la división 86 kilogramos.

Es la segunda vez que la atleta sube al podium en un Mundial, tras obtener un oro, plata y bronce en la versión del año pasado celebrada en Forde, Noruega.