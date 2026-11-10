La velocista Patricia Sine conquista el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Patricia Sine festeja tras lograr el metal dorado en la máxima cita del deporte juvenil. ( CEDIDA POR EL COD )

La velocista dominicana Patricia Sine se casó con la gloria en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al conquistar la medalla de oro en los 200 metros planos, en la pista del Complexe Iba Mar Diop.

Sine, quien partió desde el carril cinco, se colgó la presea dorada al detener el cronómetro en 23.35 segundos, estableciendo una nueva marca personal y dejando detrás, en un apretado cierre, a la representante de Antigua y Barbuda, Tyra Fenton, quien cruzó la meta en segundo lugar con tiempo de 23.36.

La diferencia fue de apenas una centésima de segundo. El bronce correspondió a la china Xinxuan Chen, con registro de 24.03.

El oro de Sine representa la segunda medalla dorada para la delegación dominicana en la presente cita olímpica juvenil. La primera llegó el pasado domingo, cuando la gladiadora Yolayni Rosado se coronó en la lucha de playa, categoría de 65 kilogramos.

La velocista también había dejado su sello en las semifinales, donde dominó su serie con tiempo de 23.64 segundos, el segundo mejor registro de toda la ronda clasificatoria, para conseguir su boleto a la carrera por las medallas.

El 2026 ha sido de grandes resultados para la atleta de 17 años, quien llegó a Senegal luego de formar parte de la cuarteta femenina dominicana 4x100 que conquistó la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Actualmente es campeona nacional de los 100 y 200 metros planos. También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Militares y conquistó el oro en el relevo 4x100 del Campeonato Panamericano de Atletismo de 2026.

Desde 2023, la velocista nativa de Bayaguana, Monte Plata, ha acumulado resultados importantes. Con apenas 14 años ganó oro en los 400 metros y plata en los 100 metros planos durante el Clásico Félix Sánchez, en la categoría U20. Ese mismo año también se proclamó campeona en los Juegos Deportivos Escolares.

Los otros ganadores

Sine se une a Rosado, el velocista Luguelin Santos (400 Singapur 2010) y al velerista Deury Corniel (Buenos Aires 2018) como los dominicanos con metal dorado en la historia del certamen, destinado a atletas no mayor de 18 años.

Dominicana compite en Dakar con 11 atletas en ocho disciplinas: natación, voleibol de playa, vela, boxeo, lucha, atletismo, judo y esgrima.