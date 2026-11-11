Dirigente deportivo, García Musa cuestiona llamado a la unidad en el COD ante conflicto judicial

Vista parcial de la parte frontal del Comité Olímpico Dominicano. ( DIARIIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

El dirigente deportivo Emmanuel García Musa, expresidente de la Unión Deportiva de Santiago, cuestionó los llamados a la unidad dentro del Comité Olímpico Dominicano (COD) mientras, según sostiene, permanece sin cumplirse una sentencia de la Suprema Corte de Justicia relacionada con la suspensión de los comités ejecutivos de cinco federaciones deportivas.

En un artículo de opinión fechado el 8 de noviembre, García Musa considera que los esfuerzos de conciliación deben comenzar por el respeto a las decisiones judiciales, los estatutos y los principios del olimpismo, antes de procurar acuerdos entre los sectores involucrados.

El dirigente entiende que la situación ha provocado un descrédito institucional y cuestiona que, a su juicio, no se haya exigido con suficiente firmeza el cumplimiento de la sentencia.

También hace referencia a la renuncia de la Comisión Electoral y advierte sobre las consecuencias que podría tener la prolongación del conflicto para el proceso electoral del organismo.

García Musa sostiene que no será posible alcanzar una verdadera unidad mientras no se resuelvan las decisiones que originaron las diferencias y sus consecuencias.

¿Unidad en el desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia?, Mal ejemplo del olimpismo Emmanuel García Musa Luego de judicializarse el caso de la ilegal e irregular suspensión de los comités ejecutivos de cinco federaciones por parte del Comité Olímpico Dominicano (COD), con el marcado interés de favorecerse electoralmente, y a pesar de estas haber logrado ganancia de causa, llama la atención que el llamado conciliador apenas haya sido de «procurar la unidad», en una situación tan grave de desacato judicial. Quería interpretarlo diciéndome: «Se refieren a la unidad de criterio con los procedimientos, estatutos y con la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia». En realidad, el pedimento de «unidad» es el típico cliché que solo busca «estar», «paños tibios», "vueltas y vueltas". ¡Qué difícil se ha hecho «agarrar el toro por los cuernos», llamar al cumplimiento, a acatar la sentencia, a ser responsables, a valorizar el olimpismo, a evitar el descrédito y a dar ejemplo de respeto al orden judicial! En ningún escenario, nunca habrá unidad si no se resuelven primero las decisiones que provocaron las diferencias, sus graves consecuencias y la sentencia en cuestión. El "llamado" responsable ha debido ser a respetar una decisión irrevocable de la Suprema Corte de Justicia, a restablecer los derechos de quienes se vieron afectados, a promover los principios del olimpismo, del juego limpio y de la buena gobernanza que promueve el COI; a respetar y colaborar con la hoy renunciante Comisión Electoral. De seguro que, de haber sido en este orden, los infractores no se escudarían en el silencio cómplice, distracciones, "el ver para otro lado" y no se hubieran atrevido a desafiar al Estado, a la Suprema Corte de Justicia, al olimpismo, a la historia y legado de tantas personalidades y dirigentes comprometidos con la causa; salvo que sea un plan crear esta crisis electoral para tratar de "pescar en río revuelto" o "pescar un tercero de otras aguas", a sabiendas de que toda comisión electoral responsable y seria exigirá el cumplimiento de la sentencia. "En todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto", dijo Carl Jung