El ranking en el atletismo es la mayor opción para los Juegos Olímpicos 2028

Marileidy Paulino tiene la mayor opción entre los atletas dominicanos para asistir a los Juegos Olímpicos, ya sea por marca o por ranking. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Las exigentes marcas mínimas publicadas esta semana por World Athletics (WA) para clasificarse a los Juegos Olímpicos de 2028 dejan muy comprometidos a los atletas dominicanos que aspiran llegar a Los Ángeles.

Con los números establecidos, del universo, solo Marileidy Paulino tendría un puesto garantizado para la próxima cita universal y por las dos vías: tanto por tiempo y ranking.

Y es por esta última vía la puerta por la que podrían penetrar los quisqueyanos, lo que exigirá una mayor inversión por parte de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA).

"Las marcas siempre han estado, solo que ahora son más fuertes", dijo el presidente de la FDAA, Alexis Peguero. "Ahora vamos a tener que estar enviando a los muchachos a los eventos para ir acumulando puntos" y eso se traduce en mayor desembolso de dinero.

Estos ejemplos ayudan a ver que el ranking es la vía dominicana. El tiempo exigido en 400 metros femeninos es de 49.90. Solo este año Paulino corrió ocho veces por debajo de los 49 segundos.

Y si vamos a los 9.93 segundos en los 100 metros establecidos por WA, en este año se corrió ese tiempo 57 veces en el planeta, repartido en 26 atletas. Del grupo, cuatro son del área del Caribe y uno de Colombia, de acuerdo a la página oficial de esta federación.

El dominicano que más se acercó a ese registro es Melbin Marcelino con sus 10.06 el pasado 11 de julio.

Es la primera vez que WA baja de los 10 segundos como puerta de entrada.

En los 400 m masculinos, se pide 44.40 de los que 62 actuaciones con ese tiempo fueron registradas este año, distribuidas entre de 21 atletas. Un trinitense y un brasileño, los únicos de América Latina y el Caribe.

El mejor dominicano en ese evento es Gabriel Moronta (44.67), lograda el pasado 28 de junio.

Para todos los eventos individuales (excepto 10,000 m, maratón, eventos combinados y marcha atlética) la clasificación va del 19 de junio de 2027 al 18 de junio de 2028. Para los mencionados como excepción será del 19 de diciembre de 2026 al 18 de junio de 2028.

Eventos mundialistas

Bajo la nueva exigencia "ningún país está preparado" para esas marcas, entiende el técnico José Rubio. Y no solo para las marcas ya señaladas, eso incluye los 42 eventos (21 en ambas ramas) que tiene el programa olímpico y sube a 48 con los relevos 4x100 masculino y femenino y el mixto; y los relevos 4x400 en las dos ramas y el mixto.

Si extraemos solo el caso de los 100 y los 400, aquí quedan representados 11 y 10 países, respectivamente. WA permite un máximo de tres atletas por país en cada prueba, por lo que vía ranking, las potencias de atletismo (y económicas) van por el carril cómodo.

"En realidad el objetivo de World Athletics es claro y es que el 60 % de los atletas entren a los Juegos Olímpicos a través del sistema de ranking", explica Rubio.

De esa manera el planteamiento que se observa es que WA endurece las marcas "porque no quiere que sean accesibles, para que no todo el mundo entre por marca mínima, sino por ranking".

Los relevos: gran oportunidad

La demostración ofrecida en el país en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe dejó claro que los relevos tienen nivel para estar entre los mejores del mundo. Ganaron oro en 4x100 masculino y récord con 37.98 y oro y récord en el femenino (43.00), además de oro en el mixto (40.89). Otro oro en el 4x4 femenino (3:28.48) y oro en el mixto (3:10.57), además de quebrar su propio récord. Se apoderaron también de una plata en el relevo de hombres 4x4 (3:00.94). Tendrán que echarle más fuerza si desean estar en Los Ángeles. Los 14 países que queden en primer lugar en el Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo (Bahamas, abril 22-23, de 2028), se clasificarán automáticamente para las pruebas de relevos de California en 2028. "Me enfocaría en crear un gran nivel en los relevos, hacer un gran proyecto nacional para que podamos ir los seis relevos, más los atletas que se destaquen a nivel individual", dijo Rubio.