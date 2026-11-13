En el mundo deportivo, la ciencia y el deporte van de la mano. Es una vía fundamental para alcanzar mejores resultados.

Días atrás, un grupo de atletas se sometió a una evaluación de VO2 máximo. El término se refiere al máximo consumo de oxígeno, un concepto probablemente poco familiar para buena parte del deporte dominicano.

Fue la experiencia de varios triatletas en la pista de calentamiento de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Esta evaluación puede aplicarse a deportistas de distintas disciplinas de resistencia, desde el atletismo hasta la natación y el triatlón.

"Es una prueba que se hace para determinar las zonas de trabajo de nuestros atletas", explica Alfonso González, técnico de la Federación Dominicana de Triatlón.

Pero es un caso aislado, que juega en contra del sistema deportivo dominicano de alto rendimiento. En el país, entiende, se realiza "en algunos deportes", aunque admite: "creo que sí lo hacen".

A fin de cuentas, esta es apenas una de las múltiples evaluaciones que deberían realizarse a los deportistas, quienes no siempre cuentan con un seguimiento de sus indicadores médicos, salvo en grandes eventos.

En el caso del triatlón, el laboratorio Biopie RD ofreció el servicio gratuito como reconocimiento al desempeño de los atletas en una competencia celebrada en el este del país.

En las federaciones

En la Federación Dominicana de Triatlón tampoco constituye una práctica habitual. Lo deseable sería extender estas evaluaciones a todas las federaciones deportivas.

El país carece de un laboratorio deportivo con los requisitos mínimos para desarrollar estos procesos.

"Lo óptimo para un deporte sería este tipo de trabajo", señala González, "porque esta herramienta es donde tú conoces la verdad en el atleta cuando se está esforzando, cuando está entrenando en función de un rendimiento deportivo".

En noviembre pasado, el doctor José Joaquín Puello Herrera, expresidente del Comité Olímpico Dominicano, advertía algo similar en Diario Libre sobre la importancia de la ciencia en el deporte nacional.

"Esa es una tarea pendiente, el deporte es pura ciencia ya", dijo Puello Herrera. "Porque todo lo que tiene que ver con la biología (estudio de los músculos), metabolismo, biomecánica es pura ciencia y llegó para quedarse".

Si estos recursos estuvieran disponibles para todos los atletas de alto rendimiento, sería satisfactorio "porque le va a dar la verdad del trabajo en función del deporte que realice", concluye González.

Tareas pendientes para el país

El VO2 permite evaluar la capacidad aeróbica del deportista, orientar las intensidades de entrenamiento y comprobar su evolución física, según esta prueba. Pero también está el umbral de lactato; prueba cardiopulmonar de esfuerzo y velocidad crítica, entre otros. Surge una pregunta: ¿Ha alcanzado la RD tantos logros sin ninguna de esas pruebas? Aunque claro, se requiere de una mayor inversión para eso. Y otra interrogante: ¿cuántos laboratorios de fisiología, biomecánica y evaluación deportiva funcionan actualmente en el país, tanto públicos como privados? Es otra tarea pendiente.