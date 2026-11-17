Aquella niña que comenzó a practicar deporte a los nueve años exhibe hoy, ocho años después, con orgullo, pero también con humildad, la medalla de oro que conquistó en lucha de playa en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Su nombre es Yolainy Rosado Valerio.

Rescate del podio

La luchadora olímpica estaba consciente de que se debía esa oportunidad de una medalla de alto nivel. Y es que ya el pasado verano se vio impedida de competir por una presea de altos kilates cuando se ausentó al segundo pesaje del Mundial de cadetes.

Por alguna razón su equipo de trabajo se confundió y pensó que bastaba solo con el primero. Conocida la noticia, entonces llegaron las lágrimas en el gimnasio de Bakú (Azerbaiyán, julio 2026), sede del Mundial, en la habitación del hotel, en el avión de regreso al país y todavía aquí. En fin, lloró "casi todos los días".

"A los jóvenes le diría que nunca se rindan, por más que les digan que no pueden lograr sus sueños." Yolainy Rosado Atleta de lucha “

Ella, que por norma se siente, segura perdió sin entrar al ring.

"Yo estaba confiada que yo iba a traer esa medalla. Estábamos todos confiados. Y no haber competido en un evento así, de esa magnitud, me puso demasiado triste. Y siento que esa fue una de las mayores decepciones", dijo al recibir a Diario Libre en su hogar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/13112026-luchadora-yolayni-rosado-valerio-samil-mateo-dominici7-eb4a9f13.jpg Yolainy Rosado, derecha, junto a su entrenador Sijo Rosario en el Club de la escuela Gregorio Luperón. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

Esa seguridad la llevó a Dakar y allí, en una base de entrenamientos en la capital senegalesa, "dos semanas antes" le dijo al cinco veces medallista de oro olímpico cubano, Mijaín López, que ella iba a ganar esa medalla. Y la promesa se hizo realidad. Y así "las lágrimas de tristeza de Azerbaiyán, las convertí en oro en Dakar", reflexiona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/13112026-luchadora-yolayni-rosado-valerio-samil-mateo-dominici10-8ad2cf30.jpg Yolainy Rosado junto a sus compañeros del club de lucha olímpica que funciona en la escuela Gregorio Luperón. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

Falta más. Sus sueños van más altos y aunque para lo que resta de este ciclo, por asuntos de edad, la oportunidad es escasa, se apunta para saltar a los podios de los Centroamericanos y del Caribe de 2030, los Panamericanos de 2031 y las Olimpíadas de 2032.

Es el sueño de esta chica que comenzó de la mano de Sijo Rosario, a quien le agradece haberse "enamorado" de la lucha, al punto de que su recreo lo pasaba en el ring de la escuela Gregorio Luperón (SDE), donde estudia. Y cuando "estaba cerrado, me sentaba al lado, afuera" del salón de entrenamientos.

Rosado comparte ser de honor en el deporte, como también a nivel escolar y deja un mensaje a los jóvenes: "Les diría que nunca se rindan, por más que les digan que no pueden lograr sus sueños".