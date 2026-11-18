El relevo femenino 4x100 ganó oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

El desempeño de los relevistas dominicanos (y no es béisbol) en los últimos ocho años destapa asombro con su mayúscula actuación.

En el período 2018-2026 los equipos de relevos quisqueyanos han ganado 20 medallas y de esa cifra su mayor total han sido ocho de oro, luego siete de plata y cinco de bronce.

La explosiva demostración de velocidad de los equipos de relevos se evidenció en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2026 con tres récords en el 4x100 de la región del masculino (37.98), del femenino (43.00) y el mixto (3:10.57)-

Es por eso que uno de los principales focos para el atletismo dominicano con el fin de sembrar equipos, y posibles medallas, en los Juegos Olímpicos sean las cinco modalidades de esta competición.

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Una de las más significativas fue la de Tokio 2020 donde se ganó la medalla de plata (3:10.21) y luego en el 2022 el oro en el Mundial de Eugene, Oregon.

Sin razones poderosas y de forma inexplicable desde la Federación Dominicana, ninguno de los relevos se presentó en Gaborone, Botswana, este año, aún habiendo dominado el escenario como nunca.

Si logran entrar a los Mundiales de Atletismo Pekín 2027, donde hasta ahora hay tres clasificados y otros muy cercanos, le garantiza pelear por plazas olímpicas en Bahamas 2028, donde se disputará el Mundial de Relevo (abril, 22-23), que dará puestos para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Aquí 32 países se disputarán 14 plazas de 16 posibles a las Olimpíadas. Las otras dos serían por tiempo.