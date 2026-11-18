Los relevos de atletismo: una gran trayectoria, pero están ahora en un limbo en sus aspiraciones
Pese a a sumar 20 medallas en ocho años, corren el peligro de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos
El desempeño de los relevistas dominicanos (y no es béisbol) en los últimos ocho años destapa asombro con su mayúscula actuación.
En el período 2018-2026 los equipos de relevos quisqueyanos han ganado 20 medallas y de esa cifra su mayor total han sido ocho de oro, luego siete de plata y cinco de bronce.
La explosiva demostración de velocidad de los equipos de relevos se evidenció en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2026 con tres récords en el 4x100 de la región del masculino (37.98), del femenino (43.00) y el mixto (3:10.57)-
Es por eso que uno de los principales focos para el atletismo dominicano con el fin de sembrar equipos, y posibles medallas, en los Juegos Olímpicos sean las cinco modalidades de esta competición.
Una de las más significativas fue la de Tokio 2020 donde se ganó la medalla de plata (3:10.21) y luego en el 2022 el oro en el Mundial de Eugene, Oregon.
Sin razones poderosas y de forma inexplicable desde la Federación Dominicana, ninguno de los relevos se presentó en Gaborone, Botswana, este año, aún habiendo dominado el escenario como nunca.
Si logran entrar a los Mundiales de Atletismo Pekín 2027, donde hasta ahora hay tres clasificados y otros muy cercanos, le garantiza pelear por plazas olímpicas en Bahamas 2028, donde se disputará el Mundial de Relevo (abril, 22-23), que dará puestos para los Juegos de Los Ángeles 2028.
Aquí 32 países se disputarán 14 plazas de 16 posibles a las Olimpíadas. Las otras dos serían por tiempo.