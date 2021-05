$!Acosta defiende transparencia del COD y fijará posición

Precisó otro punto: “Quiero decir, en el orden de la justeza, que Luis Chanlatte no ha dicho que en el Comité Olímpico se han perdido fondos, ni que se han malversando fondos”, algo que el vicepresidente ha subrayado varias veces y ha defendido los procesos de auditoría en el COD. Es la primera vez que un vicepresidente del COD hace semejante denuncia.

¿Temor? No

Las declaraciones de Chanlatte han provocado una ola de reacciones. Acosta advierte que pese a eso no hay nada de temor.

“No podemos tener temor porque las cuentas son transparentes y todo está ahí. Además de eso pensamos en el conversatorio pasarlo en una pantalla para que todo el mundo vea su inversión. Esto es transparencia”.

Defendió el organismo que preside desde enero pasado. “Aquí no hay temor porque no se hace nada malo y nunca se han hecho cosas que no sean apegadas a las normas y a la ley de la transparencia y el juego limpio que siempre todos hemos enarbolado”.