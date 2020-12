$!Acosta está “feliz” de ser el próximo presidente del Comité Olímpico Dominicano

Antonio Acosta Corletto (Colin) rindió pleitesías a su predecesor, Luis Mejía Oviedo, quien abdicará al puesto de presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) en enero próximo. A su vez, agradeció llegar al puesto que ocupará en no más de un mes. “Gracias al Señor Dios (he llegado a la presidencia del COD), es un logro que Dios me bendijera. Estoy feliz”.

Acosta, quien permaneció como secretario del COD por varios períodos, hasta que tomó el de primer vicepresidente en la Asamblea Eleccionaria del pasado 28 de septiembre de 2018 para completar un acuerdo, mediante el cual Mejía -electo por cuatro años- dejaría el puesto en dos años, en especial después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mejía es el presidente, un activo permanente, que es un lujo tenerlo al lado de nosotros en el COD”, dijo Acosta al conversar con Diario Libre.

Sobre la salida de quien heredará el puesto señaló: “Cumplió lo que él pidió. Lo que él quería. Él pidió eso, él quiso eso y eso se logró. Él ha sido claro en eso. Quiso que fuera así y todo el movimiento lo complacimos”.

Según fuentes del COD, el convenio fue un arreglo en el que participó el fenecido dirigente olímpico, Nelly Manuel Doñé y en el que Mejía pedía que solo estaría por dos años en su próximo período. De esa misma forma, el futuro presidente saliente heredó también la presidencia de su predecesor José Joaquín Puello Herrera. Para la ocasión de 2018, la propuesta de solo dos años fue presentada al movimiento federado, que la mayoría aceptó, aunque no se dio a conocer la cifra a favor y en contra.