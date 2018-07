Ajedrez bajo la lupa con auditoría de la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO. A la directiva de la Federación Dominicana de Ajedrez le pueden cantar ¡jaque mate! La Cámara de Cuentas realiza una auditoría a la FDA que ya alcanza las tres semanas, una petición que tenía 18 meses ante las sospechas de irregularidades.

Cinco auditores se instalaron en la sede de la FDA en el Centro Olímpico y en los próximos meses publicarán los resultados en su sitio en la Internet.

Román Jáquez, director técnico de la FDA y presidente de la asociación del Distrito Nacional, señala a Willy González, el presidente, y Braulio Ramírez, director administrativo.

“González está manejando eso como si fuera un colmado de su propiedad”, dijo Jáquez en visita a DL.

¿Sospechan alguna irregularidad? “¡Claro, claro! No liquidan los fondos privados, todas las compras que se hacen en la Federación en su mayoría se hacen con tarjetas de créditos personales, no hay un contador profesional que lleve la contabilidad. No hay libro contable donde se registre todo eso, allá nada más se liquida y más nada, de los fondos privados no hay liquidación. A veces hacen unos informes anuales que no son confiables, lo hacen para salir de paso, esperamos que la Cámara aclarezca toda esta situación”, dijo Jáquez. NPerez@diariolibre.com