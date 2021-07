Alejandra Aybar: “En el agua me siento segura y no necesito ayuda ni muleta”

La condición médica que presente, le provoca debilidad en los huesos, por lo que ha sufrido múltiples caídas y fracturas.

Aprendió a nadar en el 2015 por recomendaciones médicas para mejorar su condición física y desde entonces afirma que “la libertad que me provoca el agua, sumado a que me gusta sentirme rápida en el agua y contar con un excelente entrenador, como define a Gálvez Capriles, me ha llevado hasta donde me encuentro actualmente, con experiencia y eventos regionales que considero honra para mi país y mi natal, provincia de Azua”.