$!Ambiente festivo brilla por su ausencia en juegos de Tokio

La preocupación por el virus sigue generando intranquilidad . Pocas personas han sido vacunadas en Japón, pero los políticos esperan mantener su credibilidad y el Comité Olímpico Internacional no quiere renunciar a los grandes ingresos que obtiene con la justa.

Japón se caracteriza por buscar consensos. Sin embargo, rompió con esa tradición al decidir seguir adelante con los juegos en medio de una pandemia y de permitir la presencia de aficionados locales en los estadios.

“Nos metimos en una situación de la cual ya no podemos escapar. Nos van a criticar si hacemos los juegos y si no los hacemos”, expresó Kaori Yamaguchi, integrante del comité olímpico japonés y medalla de bronce en judo en los juegos de 1988, en un editorial publicado por la agencia noticiosa Kyodo. “El COI parece pensar que la opinión pública japonesa no cuenta”.