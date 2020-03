Aquí la posición del COI con relación a los Juegos Olímpicos Tokio-2020

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que sería "prematuro" en este momento posponer los Juegos de Tokio (24 julio-9 agosto) aunque admitió que el COI está "considerando diferentes escenarios" frente al impacto global de la pandemia del COVID-19.

"Para nosotros (un aplazamiento) no sería responsable hoy y sería prematuro entrar en especulaciones y tomar una decisión cuando no tenemos ninguna recomendación de nuestro grupo de trabajo", dijo Bach en una entrevista con el The New York Times (NYT), en la que se mostró contrario a una cancelación del evento.

"No sabemos cuál será la situación. Por supuesto, estamos considerando diferentes escenarios, pero somos contrarios a muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales en el sentido de que estamos a cuatro meses y medio de los Juegos", declaró el máximo representante del olimpismo.