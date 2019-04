$!Arias espera con paciencia su lugar en el Pabellón de la Fama

Sea en el 2019 o en otra ocasión, el asiento de Nurys Arias en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano está reservado para algún momento.

Hace 10 años que Arias, esquina de la selección nacional femenina de voleibol, dejó de vestir el número 9 con el conjunto.

“Los méritos están”, dijo Arias. “Los números están, pero ya de eso se encargarán los directivos del Pabellón de la Fama (del Deporte Dominicano)”.

Aún se desconoce los que están en la boleta, pero en noviembre, si ella está o no en la lista de los exaltados, no será problema. No creará controversias. “En cuanto a eso no opino nada porque sé que llegará el momento”, señaló Arias.

La exsalidora de la selección vistió por 15 años el uniforme del equipo dominicano, además de reforzar por siete años en la liga de Italia, considerada de categoría A por su nivel, un año en Japón y otro en España.

“El voleibol ha sido mi vida. Duré 15 años en la selección nacional y ha sido todo en realidad”, dijo la exjugadora.

La nativa de San Cristóbal dijo que se le hace difícil desprenderse del voleibol. “Muy difícil. Mira que cuando decidí retirarme del voleibol en el 2009, ya para adaptarme a una nueva vida sin estar practicando fue muy difícil”, dijo. “Y creo que por eso pasamos todas las atletas que nos mantuvimos tantos años en la selección nacional”. Arias trabaja ahora en el proyecto de voleibol con las niñas de 11-15 años.

A Arias se le dedicó el torneo de voleibol dentro del Clásico Rubén Toyota que se disputó la pasada semana en Hato Mayor, el cual ganaron IDAC en masculino e Inapa en femenino.