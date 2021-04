Bernardo Pié: “Yo me visualizo por lo que hago en el presente"

Bernardo Pié es un atleta con los pies puestos sobre la tierra. Preciso en su comentario, el peleador de taekwondo, en lugar de inclinarse en proyecciones sin sentido, se afinca más bien en lo que vive en el día a día.

Es de esa manera que Pié se vislumbra una vez esté en el campeonato de taekwondo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Yo me visualizo por lo que hago en el presente. Por lo que yo estoy haciendo”, dijo Pié.

Quizás sin procurarlo tocó uno de los enunciados de los entrenadores y es que el atleta compite según como se entrena. “O sea –dice Pié- sí sé que estoy haciendo un buen trabajo en el proceso de entrenamiento, en el día a día, podría decir que en Tokio 2020 podría hacer un buen papel”.

Pié, su hermano Luisito, Katherine Rodríguez y Moisés Hernández participaron de un campamento en Florida, Estados Unidos, lo que fue el primer viaje de estos peleadores dominicanos, desde que clasificaron a los Juegos, en marzo de 2020 en Costa Rica. De los cuatro, solo Luisito está fuera de las Olimpíadas.

El peleador de los 68 kilogramos tiene resultados de alta consideración en el escenario internacional. Tiene un oro (Spokane, EE.UU., 2018), una plata (Aguascalientes, México, 2014) y un bronce (Querétaro, México, 2016) y en los Juegos Panamericanos de Lima, 2019 conquistó la medalla de plata.

Él se confía poco de lo que ya pasó e insiste en el que el trabajo diario es lo que cuenta. “Aunque pueda pasar cualquier cosa porque nadie puede predecir el futuro, me puede ir bien, como mal”, en Tokio, dice el nativo del municipio de Bayaguana (Monte Plata). “Simplemente me enfoco en lo que me corresponde hacer día a día”, sostiene.

De esa manera, el peleador con experiencia mundialista también señala su modo de trabajo, lo que bien sirve para el universo atlético dominicano en el alto rendimiento. “Yo dejo el pellejo aquí en el entrenamiento”, señala. “Me esfuerzo al máximo y sé que con Dios delante pueda ser que tenga buenos resultados. Yo me mido básicamente por eso”.