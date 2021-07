$!Bethania de la Cruz: “Gracias Dios por las veces que no me dejaste rendirme”

Bethania De la Cruz, salidora de las Reinas del Caribe, reconocida porque “remata la bola en el cielo” por encima del bloqueo, agradeció a Dios por la experiencia de competir en otros Juegos Olímpicos y “por las veces” que no la dejó rendirse.

En un mensaje colgado en sus redes, De la Cruz señala: “Gracias Dios por todas las veces que no me dejaste rendirme. Por invitarme a seguir cuando pensé en detenerme, gracias por levantarme cuando me sentí caer, por motivarme cuando no había entusiasmo, gracias por bendecirme cuando lo creíste necesario”.