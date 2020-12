$!Bethania: “No todo se ha perdido”, descarta retirarse después de Tokio 2021

En el retiro

De la Cruz viste por unos 15 años el uniforme nacional. Con su familia formada y un brillante recorrido por el mundo del voleiblol, Bethania está en una fase de su carrera, en la que el retiro comienza a aparecer.

De todas formas “por ahora no lo tengo en mente, no. No sé qué pase”, dijo la fina atacante.

Por su nivel atlético, De la Cruz bien podría completar otro ciclo olímpico, que culminaría en el 2024. Pero tal como ella precisa, eso me queda claro a mí, no a ella. “Me queda -otro ciclo- porque tú dices que me queda”, señala la atleta de seis pies y dos pulgadas, “pero yo tengo 33 años y tengo metas, o sea que... pero todavía no lo he decidido”.

De la Cruz cumplirá 34 el próximo 13 de mayo y completar otro ciclo olímpico más significaría jugar en los Juegos de París 2024 a los 38 años de edad, un año menos que la edad registrada para la central Annerys Vargas Valdez (39 años, tendrá 40 el 7 de agosto de 1981).

“Sí”, dice sobre atletas que han jugado a los 38, “pero creo que eso del retiro está en cada atleta, no solamente depende de la salud física”.

Agrega: “Por ejemplo hemos visto muchos atletas que simplemente no han estado en su mejor condición física y siguen jugando, eso depende de cada meta que tenga el atleta”.