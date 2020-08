$!Brayan Pérez pasó de ser un carcelero a convertirse en un boxeador exitoso

Luego de una vida desorganizada y matizada por pleitos callejeros, vicios y otras inconductas que lo llevaron a pulgar varios años de prisión en la cárcel de la Victoria, el joven Brayan Pérez Castillo, le ha da dado un giro a su vida teniendo el boxeo como base que lo han convertido en una persona admirada y respetada.

Atrás quedaron los años de malas conductas y malas influencias, hoy, Brayan Pérez se ha convertido en un hombre de bien, capaz de aconsejar y contarle su historia a cualquier joven para hacerle entender cuáles son los caminos correctos de la vida.

Hasta principios del año 2012, fue protagonista de varios incidentes bochornosos que dieron como resultado su llegada a la cárcel de la Victoria donde permaneció por espacio de cinco años.

Cuando fue apresado ya había realizado dos combates como profesional, sin embargo pensó que su carrera había concluido, bajo el entendido de que la cárcel no le permitiría continuar con ella.

“Cuando me vi preso en la cárcel de la Victoria pensé que todo había terminado para mí. Fueron muchas las lágrimas y horas de sufrimientos. No sabía qué hacer al ver a mi madre llorando y a mi padre preocupado, la verdad es que en ese momento sentía que la vida no tenía sentido”, relató.

Para Brayan, las cosas empezaron a cambiar cuando un día en su celda lo fue a visitar el actual comisionado de Boxeo, Franklin Núñez, quien luego de varios minutos de reproche lo invitó a que siguiera practicando boxeo con la promesa de que si lo hacia lo iba a ayudar.

“Jefe yo hago lo que sea, lo que quiero es que me ayuden, no aguanto estar más tiempo aquí. Le hice caso al Comisionado me empecé a mover con otros compañeros de prisión, lo que motivó a que se construyera un gimnasio en la propia cárcel y fue así como retome mi carrera que por momento la vi perdida”, sostuvo.

Recuerda que luego de tres años sin hacer nada retomó su carrera, logrando realizar unos seis combates en la propia cárcel, donde logró coronarse campeón nacional de las 175 libras.

Pérez Castillo cuenta que los combates en la cárcel lo motivaron e hicieron posible que su mentalidad fuera cambiando. “Cada combate era una inspiración, me hacían entender que la puerta de la libertad estaba cerca, ya mi madre sonreía cuando me veía subir al ring y ganar, mi padre ya se sentía orgullo de mí, por eso cada vez quería hacerlo mejor”, indicó.

El boxeo en la cárcel no solo dejó ver el talento de Brayan, sino que hizo posible en él un cambio de personalidad, lo que motivó al comisionado, Franklin Núñez, y al abogado Marcelo Carmona a gestionar su libertad.