$!Camacho: “Al deporte de alto rendimiento no le faltará nada”

A pesar de que contará con RD$124.5 millones menos en el presupuesto presentado para el 2022 y que las partidas para el deporte de alto rendimiento se redujeron en RD$88.9 millones, el ministro Francisco Camacho garantiza que al deporte dominicano no le faltará nada.

“Al deporte dominicano no le ha faltado nada, ni le va a faltar. Eso lo garantizo”, dijo Camacho en una conversación en su despacho con Diario Libre.

De hecho, Camacho discute que Deportes no recibirá una reducción sino que tendrá fondos extra provenientes de otras partidas.

“Nuestro presupuesto está definido por partidas, deporte para todos, alto rendimiento, instalaciones deportivas, nóminas. No hay reducción tal, porque hay inversiones que se están haciendo desde el gobierno central. De hecho, el presidente el martes me autorizó seis polideportivos que, aunque no están en el presupuesto de Deportes, es por deportes que se hacen con asignaciones especiales de Presidencia”, indicó el funcionario.

Luego de conquistar cinco medallas olímpicas en Tokio 2020, la reducción de casi RD$90 millones a las partidas destinadas a alto rendimiento causaron críticas de diferentes sectores.

Pero el ministro asegura que se está trabajando con conciencia y asegura que el futuro del deporte también esté protegido.

“La sustentación de las altas categorías tiene que basarse en el desarrollo de las categorías menores, le vamos a poner atención a eso. La disminución del deporte de alto rendimiento tampoco es así, porque recibiremos partidas extraordinarias como en el pasado”, sostuvo.