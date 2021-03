$!Cinco millones en el poolpote y un cartel nivelado para este sábado en el V Centenario

La quinta carrera se presenta como la principal de la programación donde cinco competidores tienen chance al triunfo. Se espera una gran carrera de Seamless Mouth (3) que tras ganar el clásico San Valentín vendrá con la monta de Nieves Gavidia por primera ocasión.

Por su parte, Carlos De León regresa al lomo de Red One (4) al que no conduce desde el 18 de septiembre y Jimmy Jiménez vuelve con Gio Mambo, tras no poderlo conducir en el clásico San Valentín por haber sufrido una caída.