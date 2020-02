$!COI mantiene sin cambio planes para Juegos de Tokio 2020

Thomas Bach r espondió a las declaraciones realizadas esta semana por Dick Pound , miembro del COI, en una entrevista con The Associated Press. Pound dijo que el comité organizador de los Juegos de Tokio deberá tomar una decisión para finales de mayo ante el nuevo coronavirus de rápida propagación que fue detectado primero en China.

Bach: “Yo pienso que los hechos hablan por sí mismos y no deberíamos olvidar que Dick Pound también dijo que el COI está comprometido totalmente con tener la ceremonia de apertura allá el 24 de julio en Tokio. Y esto es de hecho para lo que estamos trabajando, y vemos una enorme unidad y solidaridad de parte del Movimiento Olímpico respecto a eso, a los preparativos para los Juegos y en particular en las clasificatorias. Debo decir que esto es algo de lo que me siento muy orgulloso: el ver a tantos Comités Olímpicos Nacionales, países y federaciones trabajando juntos para enfrentar este desafío del virus. Además ustedes mencionan estas comparaciones con la guerra. Yo creo que toda comparación con una guerra mundial es exagerada”.