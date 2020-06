$!Coleman teme suspensión por faltar a examen antidoping

Señaló que no haber estado disponible para que le hicieran una prueba del 9 de diciembre fue su tercera infracción en 12 meses , lo que podría acarrearle una suspensión. Ocurrió lo mismo el 16 de enero de 2019 y el 26 de abril de ese año por no haber presentado su documentación a tiempo.

“La persona incluso dijo que no pudo escuchar el timbre de la puerta ¿entonces por qué no me llamaron? ¿Por qué la AIU le indicó no comunicarse conmigo? La persona escribió la dirección equivocada, ap (a propósito) así que quién sabe si incluso vino a mi domicilio”.

Coleman dijo haber recibido al día siguiente un aviso de intento fallido de la AIU. El agente de Coleman y la AIU no respondieron de momento los correos electrónicos que se les enviaron para que hicieran declaraciones sobre el asunto.

Los deportistas de élite en el mundo están obligados a llenar un “formulario sobre su ubicación” para que las autoridades antidopaje puedan efectuarles exámenes sorpresivos fuera de competición.

Una infracción significa que el deportista no llenó los formularios para indicar a las autoridades dónde podría ser encontrado o que no se encontraba donde dijo que estaría cuando llegaran los expertos en hacer los exámenes. Si un deportista acumula tres faltas a los exámenes en 12 meses puede considerarse una infracción antidopaje.