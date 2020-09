$!Comité Paralímpico Dominicano celebra décimo aniversario; Camacho ofrece respaldo

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, se comprometió a brindar su apoyo a la comunidad paralímpica durante un encuentro con los directivos del Comité Paralímpico Dominicano (Copadom), quienes le visitaron en su despacho.

El presidente de Copadom Eladio Agramonte auguró éxitos en su gestión al ministro Camacho, al tiempo de agradecer la receptividad del funcionario, al ser escuchado durante un encuentro celebrado el jueves en el despacho del funcionario.

Copadom solicitó a Camacho un espacio físico dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para instalar sus oficinas administrativas y la creación en Miderec de una Dirección General que oficialmente atienda los asuntos del deporte paralímpico y adaptado a nivel nacional.

Camacho valoró el trabajo realizado por el Comité Paralímpico Dominicano y cada uno de sus atletas, “quienes han puesto en alto la bandera dominicana en múltiples escenarios y seguirán haciéndolo”.

De igual forma, afirmó Camacho que evaluará la disponibilidad de las instalaciones del Centro Olímpico para ubicar un lugar que cumpla con los requerimientos necesarios para la comunidad.

El presidente de Copadom dijo que tienen su oficina en el Velódromo del Centro Olímpico, pero no caben “ni tres sillas de ruedas” y pasan dificultades cuando reciben visitas en ese lugar. Señala que allí se les ha perdido bancos de lanzamiento de jabalina, ya que al ser de hierro son hurtados para ser vendidos por ese material, como también una bala (de impulso para atletismo) ha caído sobre una silla de rueda, que ronda los seis mil dólares.

Con relación a la solicitud de la oficina dejó saber que han enviado, al paso de los años “como veinte comunicaciones a todos los ministros”, pero sin respuestas satisfactorias. Ahora espera ser escuchado.

Agramonte señaló que a través de los años en la República Dominicana se ha visto el deporte adaptado dentro de deportes para todos y es por eso que la entidad que preside solicita la creación de la Dirección General, dado que el paralimpismo “es un área de deporte de alto rendimiento”.

Explica que el deporte para todos es ir a los barrios, y que tiene su importancia, “pero para nosotros como comité paralímpico no es lo mejor porque eso no es clasificatorio”, en el sentido de que no da ranking paralímpico.

Dada esa realidad el Copadom solicitó “dentro de las posibilidades” la creación de la Dirección General del Deporte Paralímpico y Adaptado en la República Dominicana. Sería un gran logro para el Copadom y una gran noticia si hubieran recibido el visto bueno este día o al menos en su semana aniversaria, ya que este 18 de septiembre cumplen 10 años de haberse creado el Comité Paralímpico Dominicano. “Hoy 18 de septiembre cumplimos 10 años de fundación. Y es el único comité paralímpico dominicano que ha sido reconocido por el Comité Paralímpico Internacional”, dijo Agramonte, quien es abogado de profesión.

Con relación a la Dirección General Camacho prometió someter su creación a las entidades pertinentes del Ministerio, como premio a los resultados obtenidos por los atletas paralímpicos dominicanos en competiciones internacionales.

“No esperábamos menos. Su gestión podría darse a más”, dijo Agramonte. Y entre los logros detalló que el paralimpismo dominicano tiene medallistas mundiales, un medallista paralímpico (oro, de Robert Jiménez), ocho medallas panamericanas (Dos en Guadalajara 2011, una en Toronto 2015 y cinco en Lima 2019), además de nueve medallas en los Parapanamericanos juveniles de 2017.

Agramonte estuvo acompañado por Claudia Pérez Moquete, delegada de la Federación Dominicana de Taekwondo ante el Copadom, Bienvenido Zorrilla, secretario general, Ramón Bruján, encargado de relaciones públicas y Katherine Ubrí, asistente administrativa.

La delegación paralímpica dominicana que participó en los pasados Juegos Parapanamericanos Lima 2019 se alzó con cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.

Nathanael Sánchez logró la plata en lanzamiento de la jabalina y bronce en bala. José Rodríguez ganó medalla de bronce en ciclismo de ruta; Geraldo Castro obtuvo la presea de plata en taekwondo, y Lourdes Alejandra Aybar, medallista de plata en los 100 metros pecho, en natación.