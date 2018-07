Con sus tres de oro y 14 medallas en general, República Dominicana supera labor de Veracruz, 2014

SANTO DOMINGO. El judo y el tenis se combinaron para darle a República Dominicana tres medallas de oro más, luego de que alrededor del mediodía, Víctor Estrella iniciara la recolección al retener la corona en esta versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla-2018. E país capturó ayer 14 medallas (3-4-7), su mayor total en cuanto a cantidad en estos Juegos.

Con sus dos de oro, Estrella se une a la pesista Crismery Santana y a la amazona Yvonne Losos de Muñiz con dos medallas de oro cada uno. Por segundos Juegos corridos, la disputa de la final en tenis individual se da entre dos dominicanos.

Ese total de medallas doradas ya coloca a la delegación dominicana en un escalón superior con respecto a los pasados Juegos Centroamericanos de Veracruz, 2014, donde el país conquistó 20 de oro y en total acumuló 77. Ahora lleva 21 de oro y ya suma 79, todo gracias a Estrella, Roberto Cid y Estefanía Soriano.

“Se ha logrado el día de hoy (ayer) y estamos sumamente complacidos, que cuatro días antes de terminar los Juegos hayamos alcanzado la meta”, dijo el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía. “El día de la eucaristía me arriesgué a decir que si no superábamos a Veracruz no iba a venir por el Aeropuerto Las Américas y ahora voy a venir”.

Debido a la cosecha de 14 medallas, el mayor total, en cuanto a cantidad (no en oro) Mejía dijo que “nunca olvidaré este lunes de Barranquilla, como dice Joe Arroyo (el salsero), en Barranquilla me quedo”.

“Misión cumplida, ya superamos a Veracruz, ya tenemos más medallas de oro y vamos por más”, se unió al festejo el ministro de Deportes, Danilo Díaz. “Eso nos da mucha tranquilidad. Faltan competiciones que todavía tenemos expectativas”, agregó.

Mejía agradeció la presencia en esta fase de los Juegos, del presidente del Grupo Creando Sueños Olímpicos, Felipe Vicini quien ha disfrutado de las distintas competencias.

Estefanía Soriano le dio un estreno dorado al judo dominicano luego de conquistar el oro del torneo de este deporte de combate en la división de los -44 kilogramos.

Soriano venció en su primera pelea, cuartos de final, a María Giménez (Venezuela) por ippon; siguió con un 12-0 sobre Daniela Rodríguez (México), también por ippon, previo a un wazari en semifinales y por el oro dispuso de la mejor manera de de Erika Lasso (Colombia) al vencerla por ippon.

Minutos después Estrella, que había ganado el oro en sencillos, se combinó con Roberto Cid para llevarse el oro en dobles masculino del torneo de tenis de los Centroamericanos y del Caribe, 2018 al vencer 6-3/7-5 a Christopher Díaz y Wilfredo González (Guatemala).

Medallas de plata

Estrella retuvo el título de campeón centroamericano y del Caribe al vencer a Cid, su compatriota, por 6-4/6-3, quien quedó con la plata.

La pareja de José Olivares y Kelly Williford se quedaron con la medalla de plata del doble mixto, al caer 7-6/6-2 en la final ante Eduardo Struvay y María Pérez (Colombia).

Elmert Ramírez se quedó con la medalla de plata de la categoría de menos 60 kilogramos del judo al caer en la final ante Julio Molina (Guatemala) por un ippon. En su primer combate, Ramírez ganó por ippon a Jefryd García (Nicaragua) además de un wazari (2 puntos). Luego en la semifinal venció a José Ruiz (México), quien sólo había conseguido dos puntos por shido.

En lucha, Leo Santana finalizó con plata en los 130 kg de la lucha grecorromana, luego de caer 8-0 ante el gran favorito y medallista olímpico Mijaín López.

Otros resultados

En esgrima, sable individual femenino, Melody Martínez venció 5-0 a Anna-Lisa Ashman (Jamaica). La dominicana cayó 5-3 luego ante Milagros Pastrán (Venezuela) y falló nueva vez5-4 contra Fátima Largaespada (Nicaragua). Se repuso para vencer 5-2 a Lorena Herrera (Guatemala). Perdió después 5-2 de Vanesa Infante (México). Todos esos combates fueron disputados en el Pool B. Y luego, en ronda de 16, perdió 15-10 de Yolima Morales (Colombia).

Balonmano

La selección masculina de balonmano derrotó a la de Colombia 32-25 (16-12/16-13) apoyada en la labor de Jorge Manzanillo con 10 goles, en un partido correspondiente al Grupo B. Dominicana puso su marca en 2-1 al igual que Colombia, pero lidera el Grupo debido a la diferencia favorable de goles (+27).

Geraldo Díaz, Darwin Pérez y Maykol Beras colaboraron con cinco goles cada uno. José Sánchez y Dioris Mateo aportaron tres cada uno y Luis Objío uno. Sebastian Restrepo marcó nueve por Colombia (+9), Santiago Mosquera cuatro, Daniel González, Sergio Bermejo y Carlos Álvarez tres cada uno. Juan Ramírez y Tomás Ortiz se fueron con uno, respectivamente.

México (+15) con 2-1 y Honduras con 0-3, completan el Grupo B.

Golf

Rachel Kuehn terminó octava en la primera ronda del primer día de competencia del torneo de golf de los Juegos con 81 golpes, nueve sobre el par. La mexicana Ingrid Gutiérrez lideró la apertura con 65 (-7); Paula Hurtado (Colombia/71/-1) y Alazne Urizar (Venezuela/73/+1).

En masculino, primera ronda, Guillermo Pumarol cerró cuarto con 71 golpes (-1) y en quinto su compatriota Juan José Guerra (71/-1); la ronda la dominó Marcelo Rozo (Colombia/67/-5); Raul Pereda (México/69/-3) y tercero Jorge García (Venezuela/70/-2).

Luguelin y Féliz van a la final

Los velocistas Luguelin Santos y Andrés Féliz avanzaron a la final de los 400 metros planos después de ganar el tercer “heat” de la semifinal de los 400 metros planos con 46.10. Féliz, en el “heat” 4, entró de segundo (45.82). La final se corre mañana a las 9:05 p.m. (hora dominicana). Santos saldrá del carril 6 y Féliz de la calle 8.

En la final de los 100 metros femeninos, la dominicana Marileidy Paulino terminó en la cuarta posición con tiempo de 11.33, cuya prueba ganó Jonielle Smith, de Jamaica (11.04); la plata fue para Khalifa St. Fort, de Trinidad & Tobago (11.15) y el bronce de Andrea Purica (Venezuela) con 11.32.

Asegura plata

Mirquin Sena venció 3-2 a Kimberley Gittens en boxeo femenino, en la categoría de los 64 kilogramos (welter ligero).

Sena fue la única de los cinco dominicanos que fueron a la final en alcanzar la final.

Baloncesto masculino

México venció a República Dominicana 72-69 en el torneo de baloncesto masculino de los Juegos, correspondiente al Grupo B. Gustavo Ayón, con actuación limitada en el partido, lideró a los aztecas con 19 puntos ; Francisco Cruz 17 y Jorge Gutiérrez 15. Por Dominicana, Jhonatan Araujo 16, Joel Hernández 13, Juan Guerrero 12 y Juan Suero 11. México lidera el Grupo con 2-0 y Dominicana y Cuba se encuentran con 1-1 en segundo; Bahamas en cuarto, con 0-2.