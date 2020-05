$!Copa Mundial de Softbol Femenino lo mandan al 2023 por retraso en Tokio-2020

Los Juegos Mundiales 2022 se celebrarán del 7 al 17 de julio en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. El softball femenino es uno de los más de 30 deportes que se ofrecen durante el evento multideportivo de 11 días.

El No. 1 del mundo Estados Unidos (anfitrión), el No. 2 Japón (comodín), el No. 3 del Canadá, el No. 5 México, el No. 6 taipei chino, el No. 7 China y el No. 8 Australia se han clasificado para el evento hasta las eliminatorias olímpicas del año pasado.

El ganador del Campeonato de Europa 2020, que ha sido pospuesto debido al coronavirus,se unirá a ellos y participará en la competición de ocho equipos.

La próxima Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC se jugará en 2023, y cada dos años a partir de entonces.

La Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC se celebró por última vez en Chiba, Japón,en 2018, y también se desempeñó como clasificatoria olímpica, con la Selección Femenina de Softbol de Estados Unidos reclamando el título y el puesto para Tokio 2020.