$!Crece conflicto entre Comité Olímpico Dominicano y federaciones por distribución de 78 millones de pesos

El tema de la distribución de los fondos del presupuesto para los Juegos Olímpicos se ha convertido en una bola de nieve desde el pasado jueves, cuando el director de Selecciones Nacionales Femeninas de voleibol (Senafe), Cristóbal Marte, anunció su desacuerdo con la forma que experimenta el Comité Olímpico Dominicano (COD).

Se trata de los 78 millones de pesos, asignado por el ministerio de Deportes, que dirige Francisco Camacho, fondos que servirán para la delegación dominicana que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El tema arroja otras luces para esta ocasión, aunque sin dejar algunos de manifestar desacuerdo con la “metodología” de asignación presupuestaria del COD.

El pasado viernes, el presidente de ese organismo, Antonio Acosta señaló a Diario Libre que no puede “entrar en contradicción con temas que tienen que ser tratados por los organismos técnicos y de la dirección del Comité Olímpico Dominicano junto con la Federación Dominicana de Voleibol”.

Marte dijo que precisamente ese tema ya fue tratado en febrero pasado y a la fecha no hay progreso. “Dijo lo correcto”, señaló Marte. Estoy de acuerdo con él (pero) ya eso se hizo, ya fuimos convocados, nos sentamos y no nos pudieron explicar el criterio técnico deportivo, que es lo que necesito que me expliquen, cuál es el criterio que tienen para distribuir el dinero”.

A voleibol femenino se le asignó tres millones de pesos para su preparación de los Juegos.