$!Crismery pensó que podía conseguir plata en Tokio

Deja escapar una carcajada. Y dice “sí”, pero subraya: “es lo menos en lo que he pensado después de la participación”.

Santana quería ir por más. “Claro, veníamos trabajando para eso. Pero los nervios, la emoción traicionan y sentía unas cuantas debilidades, pero nada grave. Gracias a Dios todo bien. Y me siento agradecida con Dios”.

Primera mujer

Yuderqui Contreras (Pekín 2004) y Beatriz Pirón (Londres 2012) finalizaron en cuarto lugar en esas ediciones de los Juegos Olímpicos. Wanda Rijo (Sidney 2000/Atenas 2004); Yuderqui Contreras (Pekín 2008/Londres 2012/Río 2016) y Beatriz Pirón (Londres 2012/Río 2016/Tokio 2020) son las únicas mujeres en visitar unas Olimpíadas.

Santana lo logró 21 años después. “La verdad que estoy haciendo un sueño realidad de muchas mujeres, en especial las de pesas, que han luchado tanto en Juegos Olímpicos por una medalla y no lo lograron lastimosamente. Entonces siento que estoy haciendo el sueño realidad de esas mujeres”, dijo Santana.

“Estoy contenta con La Chahi (su nombre entre sus cercanos). Me siento como si hubiese sido yo que hubiera tomado la medalla. Siento que ella hizo como el sueño mío realidad”, dijo Contreras, su amiga y futura inmortal. “Quería que ella ganara para que me exonere unos cuartos que le debo”, dice en broma mientras se sonríe. “No dormí esperando esa competencia. Me alegro mucho por ella”.