Crismery Santana: “Este logro es de todas las mujeres”

Hace menos de dos años, Crismery Santana sufrió una lesión en un codo durante unos entrenamientos de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero la nativa de Hato Mayor del Rey nunca se rindió y el lunes se convirtió en la primera mujer dominicana que consigue una medalla individual en unos Juegos Olímpicos al conquistar la presea de plata en la categoría de los 87 kg de halterofilia.

La halterofilia dominicana ha dado muchos frutos a la República Dominicana, principalmente en la rama femenina, con figuras legendarias como Wanda Rijo, Yudelkis Contreras o Guillermina Candelario. Ninguna de ellas pudo darle una medalla olímpica al país, hoy Santana comparte con ellas su triunfo.

“Siento que esto es un logro no solo mío sino de cada una de las mujeres que ha luchado por traer una medalla olímpica para la República Dominicana. Esto es un logro para mi y todas las mujeres que luchamos por esto. Gracias a esas mujeres que me abrieron el camino para estar aquí. Me siento feliz de representar este género y me siento muy contenta de estar aquí”, dijo Santana en exclusiva para Diario Libre.