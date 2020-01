$!Cristóbal Marte: “No quedé satisfecho, pero el voleibol es así”

Después de un 2-0 y extender un partido a un quinto set no despertó satisfacción en el director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte después de ver a sus Reinas del Caribe triunfar en el máximo del partido sobre México 25-19; 25-17; 21-25; 23-25; 15-5 en el primer duelo del Preolímpico de voleibol.

“No quedé satisfecho, pero el voleibol es así”, manifestó Marte en conversación con DL. “Qué te puedo decir, México es un equipo”.

Señala que ellos hicieron un proyecto de desarrollo de voleibol “muy parecido al nuestro” y están invirtiendo en su programa.

Marte fue advertido, sin embargo, que la dirigente del equipo mexicano Gabriela Isela Alarcón Gómez señaló que es la primera vez que las jugadoras aztecas pueden “conjuntar”.

“Si ella lo dijo no puedo rebatir eso”, pero “el deporte es así, se gana o se pierde”.

No dio detalles, pero reconoció que “ciertas jugadoras botaron el enfoque” que se debe de tener en el partido. “Anoche no fue un partido bueno. Después del segundo set, yo creo, botaron la concentración. No quiero mencionar nombres”, pero “como decimos aquí se dislocaron”.

Haber triunfado en tres sets le daba cierta holgura al conjunto dominicano. “De todas formas ganó”, aunque “es delicado preocupante”.

Para su tranquilidad y satisfacción Marte observó con alegría el que sus Reinas del Caribe están en el primer lugar, luego de emitirse el boletín número dos. Puerto Rico ganó también en cinco sets sobre Canadá (25-22; 22-25; 22-25; 25-13; 15-13), pero la diferencia de puntos en los sets por parte del conjunto dominicano le dio mejores números en términos de proporción de puntos.

Puertorriqueñas y dominicanas tienen la misma proporción de sets con 1.500 cada uno, pero en los puntos, las merengueras quedan mejor paradas con 1.197 sobre 1.018.