$!Defensa de Juana Castillo señala lo que considera fallas en el proceso

La defensa de la imputada Juana –Nachy- Castillo Rodríguez, ex atleta de atletismo, quien está acusada de matar a quien fuera su pareja sentimental Luis Disla, denunció supuestas fallas por parte del Ministerio Publico , las que consideró mal intencionadas y que “podrían hacer año a nuestra defendida”.

Nolasco estimó que el caso lo están llevando como “vacas al matadero y no están atendiendo lo que manda el Código Procesal Penal, no quieren aplicar la justicia como manda”, y dijo no explicarse los motivos que inducen a que desde la fiscalía se actúe de esa manera.

El hecho en que Castillo hirió a Disla se produjo en la madrugada del martes 7 de julio del 2020 y fue llevado al hospital provincial Doctor Teófilo Hernández de El Seibo a cerca de las 12:30 a.m. Allí fue suturado y dejado en sala común hasta las 10:00 de la mañana de ese mismo día y a reclamación e insistencia de Castillo se le hizo una radiografía y se determinó la gravedad de la herida.