$!El doctor Puello Herrera abrirá el congreso de ciencia en el deporte

La Federación Dominicana de Medicina del Deporte (Fedomede) realizará el congreso Medicina y ciencias del deporte, en el que tomarán participación reconocidos miembros de la comunidad médica internacional y de República Dominicana. Para ser más completo, el tema sicológico no faltará.

Temas de ciencia

El Congreso comenzará a las 6:20 p.m. del viernes 10 con el doctor José Joaquín Puello Herrera (República Dominicana) con el tema Neurociencias y deporte. A las 7:00 p.m. toda, tocará al doctor Walter Frontera (Puerto Rico) con el tema Sarcopenia, envejecimiento y ejercicio; 45 minutos después la doctora Laura Anabel Pinedo (República Dominicana) quien charlará sobre la Prevención de lesiones deportivas y el día lo cierra el doctor Ricardo Escandón Martínez (México), quien disertará sobre Muerte súbita en el deporte (8:30 p.m.).

Al día siguiente el doctor Emilio Villanueva (Cuba) abrirá (10:00 a.m.) con el Dolor músculo-esquelético en el deporte; luego la doctora Manuela González (España): Patrones biomecánicos y lesiones en la carrera (1030 a.m.); Francisco de la Rosa (RD); Dolor de hombro en atletas jóvenes (11:15 a.m.); Dr. Mauricio Serrato (Colombia): El Monitoreo del deportista, la nueva forma de mejorar el rendimiento (12:00 p.m.).