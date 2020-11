$!El campeón olímpico y ex diputado que reparte comida en Uber Eats para mantener su familia

Rubén Limardo aclaró que no ha dejado de entrenar, «sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta», admitió.

En sus 35 años de carrera deportiva el esgrimista confesó que es primera vez que se dedica a un oficio distinto al deporte, aun así, dice que se siente «satisfecho» de lo que hace.

«Para quienes creen que algunos tenemos ‘privilegios’ por los resultados, déjenme decirles que no es así. Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes», sentenció.

El reconocimiento público de Rubén Limardo llegó a los 16 años desde que formó parte de la selección nacional adulta de esgrima y apenas con 22 años asistió a las olimpiadas de Pekín 2008; ya a los 26 años conquistó Londres 2012.

Sin embargo la aventura política del 2015 hizo que un grueso de la población borrara sus logros para etiquetarlo de “chavista” y “oportunista”.

En las elecciones parlamentarias de ese año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) propinó la mayor derrota electoral del chavismo. El PSUV solo obtuvo 55 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional. Entre ellos, Limardo, quien fue electo como diputado suplente por el estado Bolívar.

Tiempo después reveló al Diario de Caracas que su intención “no era meramente política” y su participación fue prácticamente nula.

“Siempre he querido trabajar por el deporte del estado Bolívar, entonces de alguna u otra manera fue una oportunidad. Yo dije ‘bueno, arriesgo mi pellejo para que el deporte de Ciudad Bolívar crezca’. Pero creo que eso quedó en palabras, no se hizo nada. Pensé que eso me podía ayudar para dar un salto más adelante para ser un gran dirigente, pero no era el momento para mí porque estaba todavía muy prematuro, sin muchos conocimientos en este campo. Son experiencias que uno va aprendiendo en la vida», aseguró en esa entrevista donde dijo, además, que «no sabía lo que estaba haciendo”, escribió.

Limardo, quien ya tiene un lugar asegurado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, espera obtener nueva medalla olímpica, oro en el Campeonato Mundial y con la mirada puesta en París 2024.