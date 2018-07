SANTO DOMINGO. La República Dominicana confía en una participación limpia por parte de los atletas nacionales que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, 2018 (julio 19/agosto 3).

El país se hará representar por 448 atletas (274 femenino y 174 femenino). De ese grupo se realizaron “72 muestras” de control de dopaje aleatorias.

Si algún atleta “sale con dificultad”, esto es si da positivo, “ese atleta se baja del avión”, dijo el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía.

El dirigente olímpico encabezó junto con el ministro de Deportes, Danilo Díaz una rueda de prensa (la primera y única que habrá para dar detalles sobre los Juegos) realizada en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, una vez finalizó la celebración eucarística en ese mismo escenario.

El nombre del atleta se queda en la carpeta. “Nosotros no lo anunciamos, porque no tiene sentido. Lo que no hacemos es no llevarlo (a los Juegos), pero si tenemos que decirlo, lo decimos. Pero hay que preguntarnos”.

Según el protocolo un atleta que da positivo, se le informa a su respectiva federación internacional, quien de paso lo deja saber a su federación local.

En dado caso que un deportista dé positivo durante los Juegos de Barranquilla se informará de manera pública, informó Mejía.