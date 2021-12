$!El COD no cumplió con reportes como manda la ley

Las instituciones que no cumplan con estas obligaciones perderán automáticamente el derecho a recibir recursos del Presupuesto General del Estado”, señala el artículo 93 del reglamento de aplicación 40-08, de la ley 122-05, que regula y fomenta las Asociaciones Sin Fines de lucro en la República Dominicana.

Los hallazgos

No obstante, en los hallazgos de la investigación se arrojaron las siguientes irregularidades.

1. De RD$3.5 millones presupuestados para el proyecto olímpico, se reportaron gastos de RD$5.5 millones.

2. No se compartieron evidencias de las actividades reportadas.

3. Tres empleados administrativos del área de contabilidad se registraron en el renglón de gastos operativos y no de gastos administrativos.

4. Se pagó RD$1 millón a la Federación Dominicana de Clubes, que es regida por el COD, lo que da indicios que esa institución está siendo beneficiada dos veces.

5. En el renglón de “otras” se presupuestaron RD$20,000 pero reportaron RD$550,716, lo cual excede el monto presupuestado en la solicitud de subvención.

Esto provocó que se le diera una puntuación de cinco, sobre 25, sobre las rendiciones de cuentas reportadas a través del Sistema Integral de Gestión de las ASFL.

Una fuente del Ministerio de Deportes le dijo a Diario Libre que esas irregularidades provocaron que el CASFL planteara la eliminación completa de la subvención que el COD recibe, pero por intervención del ministro Francisco Camacho se redujo en un 20 por ciento para el 2022, hasta RD$34 millones.

En su conclusión, el CASFL estableció: “Basados en los resultados presentados en la sección de hallazgos del presente informe, podemos decir que el Comité Olímpico Dominicano Inc, no se acoge a lo estipulado en los artículos 90 (literal A) y 93 del Reglamento de Aplicación No. 40-08”.

El informe agrega que el 5 de noviembre ejecutivos del comité olímpico contactaron al CASFL y corrigieron sus rendiciones de cuentas y su calificación que mejorada a 19 puntos.