El COI "muy preocupado" ante posible golpe en la federación de halterofilia

Aunque el COI no lo nombra, la web especializada Inside the Games informó que el tailandés Intarat Yodbangtoey fue nombrado en un consejo en el que no participó Papandrea, pese a que Tailandia tiene prohibida su participación en los Juegos de Tokio-2020 (en julio-agosto de 2021) como consecuencia de múltiples casos de dopaje entre sus atletas.

Contactada por la AFP, la IWF no confirmó la marcha de la dirigente estadounidense, primera mujer que dirigió esta federación internacional.

El COI manifestó haber "mantenido una excelente colaboración" con Ursula Papandrea desde su nombramiento interino el pasado mes de abril, "y apoya plenamente las reformas que ha iniciado en el seno de la IWF".