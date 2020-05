$!El Consejo Superior Deportes español aclara la forma de volver a entrenar

El gobierno español autorizó desde este lunes, dentro de su plan de cuatro fases para la desescalada, "la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales".

Pero, en este primer escalón, que se debería extender hasta el inicio de la próxima semana, no se pueden utilizar instalaciones deportivas cerradas para esos entrenamientos, lo que provocó el lunes cierta polémica cuando Novak Djokovic publicó en sus redes sociales un vídeo de su entrenamiento en un club de Marbella (sur de España).

Ante las dudas suscitadas a este respecto, Rafa Nadal, se ejercitó con su entrenador en una pista privada.

"No he entrenado en la academia porque todavía hoy no sé si puedo ir a entrenar ahí. Y para evitar cualquier tipo de confusión, trabajo en la pista de un amigo que por suerte me la ha dejado", afirmó Nadal en una entrevista con el diario ABC, en la que admitió cierta confusión porque "es una realidad muy incierta para todos".