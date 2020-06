El hijo de Muhammad Ali habla de lo que pensaría su padre sobre las vidas negras “racistas”

En el cuarto aniversario de su muerte, el único hijo biológico de Muhammad Ali dice que su padre estaría en contra de Black Lives Matter, llamando al movimiento "racista" y a los manifestantes "demonios".

Según Ali Jr., enfrentaría la violencia y saqueos.

Muhammad Ali, ex campeón mundial peso pesado de boxeo, murió a los 74 años debido a un choque séptico provocado por causas naturales no especificadas, según sábado el vocero de la familia no identificado.

El legendario boxeador y activista se enfrentó al racismo a lo largo de su vida, pero Muhammad Ali Jr. dice que su padre se habría enfermado por la forma en que las protestas se convirtieron en violencia y saqueos después de la muerte de George Floyd.

"No explotes, no destruyas el lugar", dijo. “Puedes protestar pacíficamente. "Mi padre habría dicho:" No son más que demonios ". Mi padre dijo:" todas las vidas importan ". No creo que esté de acuerdo.