$!El judoca Robert Florentino no se sorprende de su medalla; se la ganó a brazo “partío”

El peleador sostiene que abandonar a sus padres, sus tres hermanos, su barrio, que “lo amo”, como dice él y sus amigos era para algo grande. “Yo salí de mi casa a ser lo que soy. No soy nadie todavía. Pero a ser lo que quiero ser. No salí de la casa a perder el tiempo. Yo voy a lo mío”, señala el segundo hijo de Roberto Florentino y de Yosi Tapia. Su padre jugó béisbol y judoca.

La medalla, no sorprende a Florentino. “Ya yo tengo medalla del mundo que es incómoda. Tampoco me sorprende porque yo trabajo para eso y siempre he soñado no con tener una, sino miles de esas”, dice el peleador, quien agradece al programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), al Ministerio de Deportes, a la Federación Dominicana de Judo, el Club de Tecnificación de Valencia y la Federación Valenciana de ese deporte, que son sus soportes. Es que él es el primer atleta masculino en ganar medalla (plata) en un campeonato mundial juvenil.

Con 21 años, sólo él y María García, retirada en 2016, han alcanzado esos niveles mundialistas, aunque el sanjuanero tiene plata ante el bronce de García en 2007. “Lo primero es gracias a Dios porque él es que le da a uno la fuerza de hacer todo y a mi compromiso que tengo con el país, con mi familia, con el club de aquí en España y conmigo mismo. Asumiendo cada día mi responsabilidad que tengo como atleta”, apunta sobre su bronce del Grand Prix, el joven que es entrenado allá por el español Sugoi Uriarte y el dominicano Manuel Ramírez.

La medalla juvenil del mundo, que obtuvo Florentino, es el lauro que lo lleva a afirmar que la medalla del Grand Prix no le sorprende. “Es un nivel que estoy acostumbrado a estar”, dijo. “Desde que llegué a España me siento al nivel de Grand Prix, de Mundial, de Juegos Olímpicos, tengo el nivel para estar ahí. No me siento nada extraño”, sostiene.

Y amplía: “Esa medalla no me la encuentro extraña. Sí la celebro, me siento muy contento porque es mi primera medalla en un evento de esta categoría”.