$!El mejor judo es de 2014 a la fecha considera Robert Florentino

El judo dominicano, en términos de altos logros, tiene como punto de división el año 2014. Así piensa el judoca Robert Florentino el joven de 21 años, que se convirtió en el primer atleta de su deporte en ganar una medalla en un Grand Prix Mundial.

Lo hizo en la división de los -90 kilogramos en el Marrakech Grand Prix 2019 en Marruecos, el pasado domingo 10 de mazo luego de vencer con un ippón al francés Aurelien Diess.

“El judo dominicano ha tenido –y explica- no soy yo el mejor del judo dominicano, ha tenido la mejor generación, creo, si me equivoco que me corrijan, del 2014 al 2019 en que estamos”, apunta. “Creo que ha tenido la mejor generación de todos los tiempos, si no me equivoco”.

En octubre de 2017 Florentino conquistó medalla de plata en Zagreb, Croacia al caer por ippón en la pelea por el oro ante el japonés Goki Tajima.

Con las dos preseas obtenidas se une a María García como los únicos con esas medallas en esos niveles. García ganó bronce juvenil en el Mundial de 2007 y bronce en Grand Prix Mundial 2012, antes de 2014.

“No yo, los compañeros que tengo, que han hecho un buen trabajo. Claro el judo dominicano tuvo una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010, tuvo una, pero Cuba no participó”, dice. “Unos Juegos Centroamericanos y del Caribe sin Cuba no es lo mismo. ¿Me entiendes?”

Florentino tiene sus números calculados. “Ahora tuvimos tres de oro, con Cuba. ¿Me entiendes? Los que quedamos plata, perdimos de los cubanos”.

Esos logros, sostiene son debido a la labor del presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, el programa Creando Sueños Olímpicos (Creso) y el Ministerio de Deportes. “El judo está ahora mismo en una buena posición. Al nivel de América está muy bien catalogado y al nivel del mundo ya nos encargaremos nosotros de llevarlo”.

En los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, Modesto Lara ganó plata y un bronce con García en Río 2007. No hubo medallas panamericanas ni en 2011 ni 2015. Florentino espera ganar una en Lima, 2019.