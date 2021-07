El mar y una tabla de surf le han dado una nueva vida a Malu Mendes. Según los médicos, esta joven brasileña nunca podría caminar correctamente, pero ahora no solo cabalga las olas, sino que es campeona mundial de parasurf.

"Nací con parálisis cerebral, así que cuando fui al médico después de años de practicar (surf) me dijo que no tenía explicación de como estoy tan bien. Mi examen neurológico es de una persona que no camina bien, ¿qué hizo la diferencia? fue el surf ".