$!Esperan ratificación de sede de los JCA antes de que finalice el 2021

A espera del presidente

La pandemia

Ramos advierte que dada la situación que vive el país con el tema de la pandemia, el tema de los Juegos “representa un compromiso económico importante para el Gobierno”, por lo que todavía no ha podido ser definida la reunión con el presidente, siempre a través del Ministerio de Deportes, que en este caso es a quien le corresponde “por una manera jerárquica, pero no, todavía no por el tema de la pandemia (no se han reunido con el primer mandatario), pero estamos a tiempo. Estamos dentro del plazo”.