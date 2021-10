$!La propuesta de los nuevos estatutos rechazan intervenciones del COD a las federaciones

Las resonadas intervenciones del Comité Olímpico Dominicano (COD) a sus federaciones quedará abolida en la reforma estatutaria que se conocerá el próximo 16 de noviembre durante una asamblea.

“La intervención es un esquema desfasado y que se sacó de este estatuto, precisamente, porque eso no existe a nivel de olimpismo”, señaló el presidente de la Unión Deportiva de Santiago (Udesa), Enmanuel Musa, quien es miembro del comité que trabaja en la propuesta de los nuevos estatutos del COD.

“Nunca intervenir, porque cuando tú intervienes estás violando la Ley, incluso aquí muchos federados hacen eso violando las leyes y es por desconocimiento. No puedes intervenir lo que no es tuyo, no eres parte de una asamblea para tú intervenirla”.

Lo de la intervención “eso se quitó”, de manera que el COD no podrá intervenir, “nadie”, dijo Musa. Sí puede ocurrir que te quiten el aval y si eso ocurre, “ya no tienes representación. Te quité el aval y cuando traigas la solución hablamos”.

Puso como ejemplo que el Comité Olímpico Internacional no interviene un comité olímpico nacional de algún país. Y la razón es que el COI respeta que cada país se rija por sus leyes nacionales.

En distintas ocasiones se ha visto al COD intervenir en varios casos de federaciones apoyado en sus estatutos.