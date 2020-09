$!Este viernes se celebra el Día Internacional del Taekwondo entre logros y retos para RD

El Día Internacional del Taekwondo, que se celebra este viernes, encuentra a la República Dominicana con muchos logros en ese deporte y con otros retos para el mismo. Es el 4 de septiembre, debido a que fue la fecha en que se aceptó como deporte en los Juegos olímpicos de manera oficial, un día como este viernes en 1994.

El taekwondo, señala el entrenador de la selección nacional, Miguel Camacho, llega a la República Dominicana a través de José Ramón Reyes, alrededor de 1967-68, quien lo practicó en Estados Unidos en el instituto John Rhee.

Pero el taekwondo “que reconocemos a nivel internacional” el que se practica a nivel olímpico lo trajo al país el profesor Adalberto Escoto, quien estaba afiliado a la escuela a la escuela Moo duk Kwan, la cual, a su vez, tanto él técnico como ese dojo fueron reconocidoss por la Federación Mundial de Taekwondo en 1977.

Junto a Escoto un grupo de profesores, “de gente que creyó en el taekwondo” y la colaboración del Comité Olímpico Dominicano entonces en 1981 se funda la Federación Dominicana de este deporte, cuyo primer presidente fue Fernando Francisco Michel.

Visto así esas son las “dos génesis” del taekwondo y cómo es introducido en República Dominicana.

Este deporte tiene medallistas dominicanos en todos los niveles: Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Olímpicos y a en Mundiales (superior y juvenil), siendo su mayor exponente Gabriel Mercedes con una presea en cada uno de esos niveles. Es dueño de una de las dos medallas olímpicas, la otra es de Luisitio Pié.

“El taekwondo está bien, pero siempre es posible estar mejor”, dijo Camacho, quien destacó que pese a los logros su deporte carece de un pabellón adecuado. Como reto, reconoce, se debe de trabajar en las divisiones menores y, como un sueño, es verlo en las escuelas.

No está conforme

Camacho dice que nunca ha estado “conforme” de la manera cómo ha sido tratado el taekwondo en el país. “El único deporte que ha brindado medallas olímpicas, además del atletismo y el boxeo, nunca tuvo nombrado en el ministerio de Deportes a un entrenador”, expresa.

“Ahora lo harán, me imagino” y advierte que ese paso se daría “no porque quien esté de ministro sea de taekwondo, sino porque no tenemos y hay que nombrarlos y no me refiero a monitores, me refiero a entrenadores”.

El ministro de Deportes es Francisco Camacho, quien a su vez es el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo.

Argumenta que el suyo es uno de los pocos deportes que ha dado medalla olímpica por lo que “es ilógico que no tengamos un entrenador nombrado” en el ministerio, “cuando otros deportes tienen hasta tres entrenadores ganando 100 mil pesos”.

Le llama aun más la atención el que deportes que son más nuevos que el taekwondo en el país tenga entrenadores nombrados.

“Eso fue una gran injusticia –el que no se haya nombrado a un entrenador-, porque el taekwondo no se merecía eso”, lamenta.

Además de un entrenador, lamenta que su deporte tampoco tenga un pabellón adecuado para la práctica de los atletas. “La condición más extrema para el entrenamiento es taekwondo” en cuando a condiciones. Y recuerda que para 2010-2012, en esos dos años, se pretendía realizar una remodelación que quedó sin efecto.

Muy al contrario, recuerda la época en que permanecieron “dos años sin poder usar los baños”.