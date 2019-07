$!Falta de presupuesto afecta al Comité Olímpico Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO. El Comité Olímpico Mexicano anunció el miércoles que dejará de proveer varios servicios, incluidos los de alimentación, hospedaje y atención médica, en su complejo principal de entrenamiento, ante la falta de presupuesto que aporta el gobierno federal.

La medida se dio a conocer en momentos en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien comenzó su gestión en diciembre, ha realizado una serie de recortes en numerosos gastos.

Apenas el mes pasado, el presidente del Comité Olímpico, Carlos Padilla Becerra, dijo que ese organismo operaba en números rojos. Añadió que no había recibido 90 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares) que requería para operar la instalación conocida como Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) en la capital del país.

Al no recibir la respuesta que esperaba de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), dirigida por la ex velocista Ana Guevara, Padilla Becerra notificó a las federaciones deportivas que a partir del 31 de julio ya no se proveerán todos los servicios.

“Ante la grave insuficiencia presupuestal que enfrenta este Comité, y luego de haber hecho todos los esfuerzos posibles por conseguir el financiamiento mínimo indispensable, resulta que ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen en este importante centro deportivo”, escribió Padilla Becerra en una circular para las federaciones deportivas.

El CDOM, localizado en el norte de la ciudad y fundado previo a los Juegos Olímpicos de México 1968, tiene instalaciones para la práctica de tiro deportivo, de levantamiento de pesas, además de una pista deportiva para el atletismo, fosa de clavados, piscina olímpica, velódromo, área de tiro con arco, gimnasio de boxeo y un área de pesas. Adicionalmente tiene un comedor y dormitorios donde muchos seleccionados mexicanos realizaban concentraciones previas a eventos deportivos.

Padilla Becerra estimó que las instalaciones dan techo incluso a 500 atletas, dependiendo las temporadas y los ciclos de competencia.