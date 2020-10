$!Félix Sánchez y María Dimitrova se comprometen

Félix Sánchez tiene pareja. Se trata de la múltiple medallista mundial de karate en la modalidad kata, María Dimitrova.

La atleta, nacida en Bulgaria hace 35 años, hizo público la información con un mensaje y una galería de fotos en su cuenta en Instagram.

“Llegaste tú, y desde ese día ya no espero a nadie más. Gracias por amarme, respetarme, valorarme y por demostrarme todos los días lo afortunada que soy de tener a mi lado a un hombre tan maravilloso como tú. I’m yours now and forever. Love you babe #DimiSanchez ”, (soy tuyo de ahora y para siempre. Te amo)”, escribió la atleta.

Sánchez no se quedó atrás. También comentó en IG sobre el enlance.

“2020 a pesar de todo me dio algo bueno.... Un amor puro y real. Mis mejores momentos este año han sido a tu lado @dimitrovakarate nunca lo esperaba y de la nada... llegaste tu a mi vida y nunca seria el mismo hombre... Te Amo Dimi #DimiSanchez”, escribió el múltiple medallista.