$!Fiordaliza Cofil se entrenará con Rubio junto a los hermanos Santos

Cofil, ¿medalla olímpica?

Para Cofil será un gran reto por el hecho de que será la primera vez que estará bajo un programa con un entrenador de élite mundial. Su nuevo entrenador está confiado. “Si confiamos en que si se adapta bien a nuestro sistema de entrenamiento y seguimos contando a tiempo completo con el apoyo de Creso, entendemos que en el 2020 (año de los Juegos Olímpicos) ya el mundo la empezará a conocer”, dijo Rubio. Y le agrega más. “Lo poco que la he tratado me ha demostrado que no será difícil, ya que es una chica bastante inteligente, que sabe lo que quiere en el deporte y que ha estado muy bien orientada por su entrenador de siempre, Elías Valdez”.