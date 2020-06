$!Gabriel Mercedes reflexiona: “hay que vivir el día a día y como lejos el mañana”

La experiencia por la que atraviesa Gabriel Mercedes le ha dejado una reflexión en su vida, luego de ser recluido en el hospital de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional donde fue operado de emergencia.

Mercedes, quien ya camina por voluntad propia, está a la espera del día de mañana. Según evolucione, partirá a su casa.

En su segundo día de estar recluido y luego de estar recuperado, Mercedes compartió la enseñanza que le deja el proceso: “Seguir teniendo las cuentas claras cada día más”, dijo Mercedes al conversar con Diario Libre. “La vida es como un bombillo, que hoy está prendido y no sabes si mañana va a prender”.

Y agrega: “Siempre nos han criado pensando en el futuro, pero creo que hay que vivir el día a día y como lejos el mañana”. El ganador de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 habló de su salud con buen ánimo alrededor de las 8:45 p.m.

Los médicos, dijo, le dicen que esperan que la recuperación sea satisfactoria y de hecho “estoy caminando ahora mismo”, expresó el medallista olímpico y mundial de taekwondo.

Mercedes califica su proceso de salud como “una experiencia única, que no me dio tiempo a pensar, que no me dio tiempo a llamar a nadie”.

Explica que todo comenzó con un dolor la madrugada del miércoles alrededor de las 2:30, llegó al hospital a las 6:00 a.m. “y ya a las 10 de la mañana me estaban preparando para el quirófano”. Señala que fue “una situación sorpresiva, uno se acuesta y durmiendo puede tener cualquier situación”.

Mensajes de solidaridad

Varias personas se han comunicado con Mercedes y les han enviado sus buenas vibras y oraciones.

“Mucha gente”, señala, “de México, Chile, España, Bélgica, todos los amigos que he hecho seminario con ellos y la gente (de la página) de Mundotaekwondo, me han escrito”.

Por ahora las respuestas están guardadas en el pensamiento de Mercedes, pues de momento el doctor le prohibió el uso del teléfono. “Luego voy a contestar cada uno de esos mensajes que me han puesto y devolver todas esas oraciones que han hecho por mí”, expresó Mercedes.

A todas esas personas que le han escrito, el “Gabilán”, les tiene un mensaje: “A todas las personas, a todos los medios, empresas privadas, que han venido aquí, a todo el pueblo, que gracias y en su momento debido les contestaré a cada una de las personas que me ha escrito”.