$!Luis García gana plata, pero deja su clasificación muy exigida

El pesista dominicano Luis García consiguió lo que esperaba en términos de resultados en su presentación del Campeonato panamericano preolímpico de pesas, pero dejó algo de dudas para asegurar su puesto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

García se llevó la medalla de plata de la división de los 61 kilogramos con una alzada de 122 kg, una categoría que dominó a su antojo el colombiano, Francisco Mosquera con tres preseas de oro en el arranque (124 kg), envión (156 kg) y total (280 kg).

El cubano Otto Onate quedó segundo con tres de plata (120 kg/156 kg/276 kg) y su compatriota se llevó tres de bronce (119/155/274).

“En el arranque esperaba ese resultado y en el envión era levantar los 150 kilogramos”, dijo García, quien terminó con 122/150/272 en su actuación, núme

El pesista dominicano dijo que tanto los 122 y los 150 kg fueron pesos que él domina de costumbre, pero si bien ha levantado los 155 y los 156 kg, alzadas que falló, no lo ha hecho después de la pandemia. “Flojé la espalda, no pude completar el movimiento”, dijo sobre lograr los 155 kg. “Después de un año hoy es que los vengo a probar” esos pesos. “Después de la pandemia no he levantado eso”. El pesista se mostró poco auspicioso sobre lo que esperaba de su desempeño. Al ser preguntado sobre si era lo que confiaba en conseguir dijo que “no exactamente. Había posibilidades de participar con eso o peor”.